Operação da PF contra tráfico de animais silvestres tem alvo cidades de MS

A Polícia Federal (PF) cumpre 36 mandados em várias cidades do país, na manhã desta sexta-feira (4), entre elas está Ivinhema e Novo Horizonte do Sul, em MS. A operação é contra tráfico de animais silvestres. São cumpridos mandados nos Estados de São Paulo, Goiás, Paraná e Pernambuco.

A Operação Uratau 2 é um desdobramento da primeira ação, realizada em 23 de maio de 2019. Ao todo são cumpridos 14 mandados de prisão preventiva, 17 de busca e apreensão e 5 de sequestro e apreensão de veículos automotores. As cidades alvo são Diadema (SP), São Paulo (SP), Jacareí (SP), Mongaguá (SP), Ivinhema, Novo Horizonte do Sul (MS), Aparecida de Goiânia (GO), Curitiba (PR) e Alagoinha (PE).

Durante as investigações, foram apreendidos centenas de animais silvestres. Com isso, foram configurados os crimes de receptação dolosa qualificada, associação criminosa, crime de perigo para a vida ou saúde de outrem, caça de animais silvestres, crimes contra a fé pública e falsificação de documento particular.

De acordo com a PF, o grupo traficava os animais retirados da natureza por meio de caça e mantinha eles em cativeiro. Os criminosos comercializavam espécies da fauna silvestre, protegidas de extinção. Alguns exemplos são Arara-canindé, Arara-azul, Arara-vermelha, Ararajuba, Jabuti-piranga, Jacaré, macaco-prego, Sagui de tufos brancos, Saíra-pintor e Tucano-toco.

A Operação Policial contou coma cooperação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de São Paulo, Polícia Militar Ambiental do São Paulo, Polícia Militar Ambiental do Mato Grosso do Sul e o IBAMA, com a mobilização de 70 policiais federais, 40 policiais militares ambientais e 25 fiscais do IBAMA.

O nome da operação é uma alusão aos urutaus, aves exclusivamente noturnas e que utilizam bem a plumagem para se camuflar, confundindo-se com o ambiente, de modo a dificultar a sua localização pelos predadores.

