Operação da Polícia Federal aniquila drogas e deixa um morto

Um homem morreu em operação realizada pela polícia na manhã desta sexta-feira (12), na região de fronteira com o Paraguai, a Polícia Federal do Brasil (PF), junto com a Secretária Nacional Antidrogas (Senad) prestou apoio na ação que destruiu um acampamento utilizado para processar maconha.

A ação ocorre em Capitan Bado, próximo a Coronel Sapucaia, em Mato Grosso do Sul. A região é conhecida pela violência.

De acordo com o portal do jornal ABC Color, o acampamento tem grande capacidade de processamento e armazenamento da droga. Quando a polícia chegou, houve troca de tiros e um homem ainda não identificado acabou morto.

Ainda conforme as informações apuradas pela imprensa paraguaia, é possível que haja feridos.

Um dos principais traficantes da localidade foi levado pelos policiais, trata-se de Fredy Ariel Irala Fernández, conhecido como Lico'i.

