Operação Finados termina com 10 presos nas rodovias federais de MS

Foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde desta terça-feira (3), o balanço da Operação Finados 2020. As ações policiais são intensificadas durante os feriados com as “pontes” nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul e nesta Operação foram registradas mais de 1500 infrações e 10 pessoas presas.

A PRF iniciou as ações da Operação Finados, às 00h, da sexta-feira (30) e finalizou às 23h59, desta segunda-feira (2). Conforme o órgão, 2.261 veículos foram fiscalizados e 2.638 pessoas nas rodovias, nos quatro dias de atividades.

No período, foram registrados 19 acidentes, dois deles considerados graves. Ao todo, 18 pessoas ficaram feridas. Não foram registradas vítimas fatais.

O número de infrações gerais figurou em 1.540, entre estas foram observadas 283 infrações referente a ultrapassagem, sendo 272 ultrapassagens em faixa dupla contínua.

As autuações pelo não uso do cinto de segurança foram 95, entre motoristas e passageiros. Crianças sendo transportadas fora da cadeirinha, assento de elevação ou bebê conforto resultaram em 19 autuações.

No que diz respeito ao uso de álcool somado a direção veicular, 21 motoristas foram flagrados no teste do bafômetro, sendo que 10 foram presos. Ao todo foram feitos 95 testes.

Deixe seu Comentário

Leia Também