Operação manda mais 580 pessoas pra casa após toque de recolher

Brenda Assis, com informações GCM

Na operação do toque de recolher da madrugada deste domingo (27), foram orientadas 584 pessoas que estavam furando a quarentena. Além disso, 38 estabelecimentos comerciais em Campo Grande registraram aglomeração ou descumprirem o horário estabelecido.

Ao todo, foram 71 guardas civis empenhados na ação, que orientou os 38 estabelecimentos, além das 584 pessoas. Também fizeram 4 orientações em residências e encerraram 2 festas clandestinas.

Ainda foram conduzidas duas pessoas para a delegacia, uma por resistência e descumprimento da medida sanitária e outra por violência doméstica. Foram atendidas 71 ligações de denúncia do descumprimento do decreto.

Já em operação de fiscalização do trânsito foram feitos 17 testes de bafômetro e abordados 170 veículos 4 rodas e 24 de 2 rodas. Assim, foram 11 notificações no total, sendo 2 por dirigir embriagado, 7 por se recusar a fazer o teste, 1 por dirigir veículo com calçado que não se firme aos pés, 1 por dirigir manuseando celular e 1 por dirigir sem cinto de segurança.

