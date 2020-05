Operação Oiketikus: Agentes da PM são presos por crimes de corrupção

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A terceira fase da Operação Oiketicus “Avalanche”, deflagrada nesta sexta-feira (15), pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo de Combate às Organizações Criminosas (GAECO), em conjunto com a Promotoria de Justiça da Auditoria Militar, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), cumpriu 7 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão.

Os mandado foram expedidos pelo Juízo da Auditoria Militar de Mato Grosso do Sul, em continuidade das investigações referente à organização criminosa composta por policiais Militares que atuam na facilitação do contrabando de cigarros no Estado.

Os mandados foram cumpridos nas cidades de Campo Grande, Coxim, Sidrolândia, Naviraí, Aquidauana e Dourados, para investigar os crimes de organização criminosa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro dentre outros

