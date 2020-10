Operação Pantanal II começa a ser desmobilizada

Na manhã desta sexta-feira (23), os Bombeiros Militares do Estado do Paraná e Distrito Federal começaram a desmobilização da Operação Pantanal II. Os militares ficaram mais de dois meses nos combates a incêndios no Pantanal corumbaense.

A operação teve inicio no dia 25 de julho coordenado pela Marinha do Brasil, contou com a participação do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, Força Nacional de Segurança Pública, Exército e Polícia Militar do Estado de Minas Gerais Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal e Prevfogo/IBAMA.

Devido à grande diminuição dos focos de incêndios na planície pantaneira, as ações de combate e monitoramento dos focos continuaram sendo realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul e IBAMA.

Na manhã deste sábado (24) às 09:00hrs. no Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, será realizada uma cerimônia de agradecimento aos bombeiros militares e brigadistas que aturaram na Operação Pantanal II.

