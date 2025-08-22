Operação que prendeu dono de farmácia recolheu 105 medicamentos irregulares na Capital

Saiba Mais Polícia Dono de farmácia é preso por comércio ilegal de medicamentos em Campo Grande

A ação policial que levou o dono de uma farmácia, na Vila Cidade Morena, em Campo Grande, para a prisão, retirou 105 medicamentos irregulares de circulação. A informação consta no boletim de ocorrência registrado pela Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo).

Durante a 'Operação Galeno', a especializada cumpriu mandados de busca e apreensão e encontrou no veículo do empresário, vários medicamentos de maneira irregular e, principalmente, longe das condições de uso.

A ação se desenvolveu após a polícia descobrir que os medicamentos também eram vendidos em grupos de WhatsApp, mas também de forma irregular, pois alguns remédios precisavam de receitas médicas, contudo, a farmácia em específico do alvo da investigação, facilitava as condições.

Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos de oito investigados suspeitos de integrar um grupo de WhatsApp denominado “Farmácia Livre”, criado para venda ilegal de medicamentos de uso restrito.

O proprietário da farmácia preferiu ficar em silêncio ao ser interrogado, onde estava acompanhado do advogado.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Dono de farmácia é preso por comércio ilegal de medicamentos em Campo Grande

Deixe seu Comentário

Leia Também