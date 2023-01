Padrasto que morreu atropelado pela enteada colecionava passagens policiais

Maikon da Silva, de 39 anos, que morreu na manhã de segunda-feira (23) após ser atropelado duas vezes pela enteada, de 25 anos, no Portal Caiobá, em Campo Grande, colecionava algumas passagens pela polícia. Ele ficou internado na Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

A ficha criminal do homem conta com passagens por roubo, roubo com restrição da liberdade da vítima, ameaça (violência doméstica), perturbação da tranquilidade, lesão corporal e evasão de custódia legal.

O principal motivo para que o atropelamento acontecesse seria uma possível agressão que ele teria desferido contra sua companheira - que confirmou a violência doméstica sofrida a polícia -, o que gerou uma reação da filha da mulher.

Na noite de domingo (22), a jovem usou seu carro para atropelar Maikon duas vezes enquanto ele bebia em um estabelecimento comercial na Avenida Afluente. Após o caso, ela fugiu e até o momento não foi encontrada.

O homem chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ele deu entrada no hospital com trauma de abdômen e quadril, mas precisou passar por um procedimento cirúrgico pela equipe de ortopedia, mas teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu no início da manhã.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também