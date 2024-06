Pai e filha são procurados por mandar matar desafeto em Angélica

Pai e filha, identificados como Amarildo Soares do Pinho, de 60 anos, e Jessica Fernanda dos Santos do Pinho, de 33 anos, estão sendo procurados após serem apontados como os mandares do assassinato de Emerson Lopes, de 33 anos, em Angélica.

O crime teria acontecido na noite de sábado, dia 4 de maio deste ano, quando os atiradores entraram no imóvel da vítima e efetuaram vários disparos no bairro Jardim dos Estados.

Conforme as informações policiais, por intermédio das investigações feitas pelas delegacias de Ivinhema e Angélica, foi descoberto que os dois teriam um desafeto em comum e por esse motivo resolveram promover um “tribunal do crime”, que teve como desfecho a morte da vítima.

Diante das apurações, foi solicitada a prisão preventiva dos dois. Porém, eles fugiram e até o momento estão sendo procurados pelas autoridades.

Além do mandado de prisão recentemente expedido, Amarildo possui ainda um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio no Estado do Mato Grosso.

A Polícia Civil salienta que quem souber de alguma informação do paradeiro dos procurados poderão fazer denúncias anônimas por meio do whats app (67) 99208-9491, garantindo-se o sigilo dos denunciantes.

