Pai é solto e madrasta condenada a 17 anos de prisão por morte de bebê

Jéssica Leite Ribeiro, de 24 anos, foi condenada a 17 anos e cinco meses de prisão pela morte do enteado, o bebê Rodrigo Moura Santos, e colocou em liberdade Joel Rodrigo Ávalo dos Santos, de 28 anos, pai da criança, em Dourados.

Segundo informações do Dourados News, Joel aguardou o julgamento preso na Penitenciária Estadual de Dourados (PED), mas será liberado na manhã dessa quarta-feira (11). Ao final da audiência os advogados do lutador, Renan Pompeu e Vítor Cáceres confirmaram que o alvará de soltura já foi expedido.

Após 15h de julgamento o Tribunal do Juri em Dourados, os jurados foram a favor da tese adotada pelo Ministério Público, e responsabilizaram a jovem por homicídio doloso por meio cruel, com o agravante de ter sido cometido contra a uma vítima menor de 14 anos de idade. Rodrigo, que na época do crime tinha um ano e meio, estava sob os cuidados da madrasta quando morreu, na manhã de 16 de agosto de 2018.

O bebê foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com hematomas na cabeça, trauma no tórax e laceração no fígado. Uma semana depois da morte, a madrasta confessou que a criança chorava muito no dia do crime e teria apertado “com força” a barriga dele com as mãos e depois com os joelhos, por achar que ele estava com “prisão de ventre”.

Jéssica também confessou ter pisado “sem querer” nas costelas do menino quando se levantou da cama e disse ter apertado o pescoço de Rodrigo na tentativa de reanimá-lo.

O pai da criança foi condenado a um ano e quinze dias de prisão por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, omissão e negligência, por deixar a criança aos cuidados da mulher, mesmo sabendo das agressões.

Joel já está preso há um ano e seis meses, levando os jurados a entenderem que a pena já foi cumprida então ele será colocado em liberdade. Durante a pausa para a votação dos jurados, nesta noite a família de Joel se reuniu em frente ao fórum onde estava ocorrendo a sessão para fazer uma oração.

O bebê morreu na casa onde Joel morava com Jessica, na Rua Presidente Kennedy, no Jardim Márcia, região leste de Dourados. A mãe da criança tinha a guarda do filho, mas havia deixado Rodrigo com o pai.

Além dos hematomas na cabeça, constatados por socorristas do Serviço Móvel de Urgência (Samu), a criança teve trauma no tórax e laceração no fígado, que comprovaram as agressões. A causa da morte foi choque hemorrágico provocado por agressão externa.

