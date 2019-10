Militar e amigos lutadores agridem segurança de tabacaria

O segurança, que teve o nome preservado, foi espancado na madrugada dessa sexta-feira (25) por Arthur Araujo Melo, de 25 anos, Luiz Valerio Ramos Filho, de 26 anos e Gabriel Mohamad Fontebasse Abdo, de 26 anos na tabacaria Lotus em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, após agredir a vítima o trio fugiu do local sem pagar a conta. Em depoimento à polícia, o segurança contou que estava trabalhando no estabelecimento e às 1h40 o trio começou a tumultuar o local e provocar os seguranças.

Ainda de acordo com o registro policial, ao pedir licença para passar pelo trio, o segurança foi agredido com socos e chutes. A briga foi contida, mas quando o trio estava deixando a tabacaria e voltaram a agredir a vítima. Após as agressões, os rapazes fugiram do estabelecimento sem pagar a conta.

Eles foram identificados pela comanda e segundo o boletim de ocorrência, os três são lutadores de artes marciais, e Arthur é militar do exército.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no centro como lesão corporal dolosa e outros fraudes.

