Pai esfaqueia filho de 11 ano e é contido pelo Conselho Tutelar

O Conselho Tutelar de Dourados foi acionado para se deslocar até uma residência na quinta-feira (27), para averiguar a denuncia de que um homem havia esfaqueado o filho de 11 anos no Parque do Lageado.

Segundo informações do Dourados News, uma equipe do Conselho esteve no local e deteve um homem 40 anos, pai da vítima.

O acusado foi detido e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde prestou depoimento e foi liberado em seguida. Ele responderá por lesão corporal.

O menino estava com um ferimento no braço esquerdo e foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com uma lesão leve.

