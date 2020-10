Pancadaria por causa de caixa térmica em Balneário de Bonito acaba na delegacia

Uma briga por uma caixa térmica terminou em pancadaria envolvendo duas famílias, na tarde da última quinta-feira (22), no Balneário Municipal de Bonito.

De acordo com o boletim de ocorrência, Kleber Silva de Miranda, 48 anos, notou que sua caixa térmica havia desaparecido e foi até a gerência do local. Próximo ao veículo, o outro envolvido, Reinaldo Geraldo Peixoto Matos, 56 anos, alegou não ter visto o objeto, mas acabou dizendo que estava em seu veículo depois de ficar sabendo que as câmeras de segurança do lugar seriam analisadas.

O homem disse que pegou a caixa térmica por engano, mas os dois envolvidos passaram a discutir. A confusão resultou em troca de socos. Ainda segundo o registro policial, Reinaldo que supostamente pegou o objeto por engano teria jogado a caixa térmica na esposa de Kleber.

Os dois foram encaminhados pela Guarda Municipal para a Delegacia de Polícia Civil de Bonito, onde o caso foi registrado e será investigado.

