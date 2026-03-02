Pastor com cargo na prefeitura de Campo Grande Ã© alvo de B.O por estupro de adolescente

Nomeado coordenador de um Centro de Convivência de Idosos (CCI) na gestão da prefeita Adriane Lopes (PP), o pastor Douglas Alves Mandu, de 35 anos, é alvo de um Boletim de Ocorrência por crime de estupro. Aos 21 anos, uma jovem registrou queixa na Delegacia de Atendimento à Mulher, afirmando que ele a teria abusado sexualmente em 2019, quando ela tinha 15 anos.

O Boletim de Ocorrência foi registrado na Polícia Civil pela jovem em 30 de janeiro (2026), após ela se encorajar a denunciar, mesmo vivendo anos de abalos psicológicos. O suspeito segue em liberdade e continua exercendo função na prefeitura de Campo Grande, recebendo dinheiro público.

Segundo o site Nova Lima News , o religioso é membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missões. Dados do Boletim de Ocorrência indicam que o crime ocorreu em julho de 2019, período em que a vítima tinha 15 anos e estava de férias escolares.

O histórico do Boletim de Ocorrência descreve que, no momento do ataque sexual, a vítima estava na casa do irmão, que havia saído com a esposa, deixando a adolescente sozinha.

Minutos depois, o autor chegou ao imóvel procurando o irmão da vítima. Mesmo após a jovem informar que ele não estava, o suspeito entrou na residência, segurou a menina e a empurrou para o quarto.

Segundo a vítima, o autor a despiu violentamente e consumou o ato sexual, causando sangramento e dor, já que ela era virgem. Após o crime, ele a deixou no local, mas retornou em seguida e deu um comprimido, que a vítima acreditou ser a pílula do dia seguinte.

A jovem esclarece que o autor possuía livre acesso à residência do irmão, por ser pastor da igreja que frequentam, e que a ameaçou, dizendo que mataria seus familiares caso contasse o ocorrido. Em razão disso, a vítima apresenta problemas psicológicos decorrentes do medo e do trauma.

O Boletim também informa que o irmão da vítima e sua esposa, cunhada da jovem, sabem o endereço do autor, mas se negaram a fornecê-lo, não acreditando na vítima. A comunicante afirma que o autor sabia que ela estaria sozinha no imóvel, pois havia falado com o irmão pelo telefone momentos antes.

Ainda segundo o documento, contra o autor já existe outra ocorrência de estupro registrada em 2024, desta vez na DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente), porém o desfecho dessa ocorrência não foi divulgado.

Posicionamentos – Considerando que o acusado do crime é servidor público nomeado, buscamos um posicionamento da prefeitura de Campo Grande e aguardamos retorno.

A assessoria de comunicação da Igreja também foi procurada, mas se limitou a informar que a situação foi encaminhada à diretoria e que será analisada pela Comissão de Ética com a devida atenção.

A reportagem também entrou em contato com a Polícia Civil para obter informações sobre o andamento das investigações e as medidas de proteção à vítima, e aguarda retorno.

