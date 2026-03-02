Menu
Menu Busca segunda, 02 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov DÃ¡ para chegar lÃ¡ - Fev25
PolÃ­cia

Pastor com cargo na prefeitura de Campo Grande Ã© alvo de B.O por estupro de adolescente

Conforme consta no Boletim de OcorrÃªncia registrado em janeiro, o crime ocorreu em 2019, quando a vÃ­tima tinha 15 anos, e ela apresenta problemas psicolÃ³gicos decorrentes da violÃªncia

02 marÃ§o 2026 - 09h23VinÃ­cius Santos     atualizado em 02/03/2026 Ã s 11h40
Conceito de fé - Foto: Ilustrativa / Jcomp / FreepikConceito de fÃ© - Foto: Ilustrativa / Jcomp / Freepik  

Nomeado coordenador de um Centro de Convivência de Idosos (CCI) na gestão da prefeita Adriane Lopes (PP), o pastor Douglas Alves Mandu, de 35 anos, é alvo de um Boletim de Ocorrência por crime de estupro. Aos 21 anos, uma jovem registrou queixa na Delegacia de Atendimento à Mulher, afirmando que ele a teria abusado sexualmente em 2019, quando ela tinha 15 anos.

O Boletim de Ocorrência foi registrado na Polícia Civil pela jovem em 30 de janeiro (2026), após ela se encorajar a denunciar, mesmo vivendo anos de abalos psicológicos. O suspeito segue em liberdade e continua exercendo função na prefeitura de Campo Grande, recebendo dinheiro público.

Segundo o site Nova Lima News, o religioso é membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missões. Dados do Boletim de Ocorrência indicam que o crime ocorreu em julho de 2019, período em que a vítima tinha 15 anos e estava de férias escolares.

O histórico do Boletim de Ocorrência descreve que, no momento do ataque sexual, a vítima estava na casa do irmão, que havia saído com a esposa, deixando a adolescente sozinha. 

Minutos depois, o autor chegou ao imóvel procurando o irmão da vítima. Mesmo após a jovem informar que ele não estava, o suspeito entrou na residência, segurou a menina e a empurrou para o quarto.

Segundo a vítima, o autor a despiu violentamente e consumou o ato sexual, causando sangramento e dor, já que ela era virgem. Após o crime, ele a deixou no local, mas retornou em seguida e deu um comprimido, que a vítima acreditou ser a pílula do dia seguinte.

A jovem esclarece que o autor possuía livre acesso à residência do irmão, por ser pastor da igreja que frequentam, e que a ameaçou, dizendo que mataria seus familiares caso contasse o ocorrido. Em razão disso, a vítima apresenta problemas psicológicos decorrentes do medo e do trauma.

O Boletim também informa que o irmão da vítima e sua esposa, cunhada da jovem, sabem o endereço do autor, mas se negaram a fornecê-lo, não acreditando na vítima. A comunicante afirma que o autor sabia que ela estaria sozinha no imóvel, pois havia falado com o irmão pelo telefone momentos antes.

Ainda segundo o documento, contra o autor já existe outra ocorrência de estupro registrada em 2024, desta vez na DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente), porém o desfecho dessa ocorrência não foi divulgado.

Posicionamentos – Considerando que o acusado do crime é servidor público nomeado, buscamos um posicionamento da prefeitura de Campo Grande e aguardamos retorno.

A assessoria de comunicação da Igreja também foi procurada, mas se limitou a informar que a situação foi encaminhada à diretoria e que será analisada pela Comissão de Ética com a devida atenção.

A reportagem também entrou em contato com a Polícia Civil para obter informações sobre o andamento das investigações e as medidas de proteção à vítima, e aguarda retorno.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Sao JuliÃ£o - Dr Cury

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Santa Casa de Campo Grande
PolÃ­cia
Homens ficam feridos durante briga em AnhanduÃ­
Medicamentos apreendidos
PolÃ­cia
Carga de R$ 16 mil de tirzepatida Ã© apreendida na MS-473, em Nova Andradina
Suspeitos foram presos
PolÃ­cia
Suspeitos de matarem advogado e servidor pÃºblico em CaarapÃ³ sÃ£o presos
Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
PolÃ­cia
Policial militar Ã© condenado por ameaÃ§ar funcionÃ¡rio de conveniÃªncia em Campo Grande
Vítima apresentava fratura exposta no braço direito
PolÃ­cia
Motociclista morre em acidente e motorista foge sem prestar ajuda em CorumbÃ¡
Caso aconteceu no rio Dourados
PolÃ­cia
Homem Ã© encontrado morto no rio Dourados, em FÃ¡tima do Sul
Motociclista não resistiu aos ferimentos
PolÃ­cia
Motociclista morre em acidente com carro em cruzamento de Dourados
Adroaldo não resistiu aos ferimentos do acidente
PolÃ­cia
Queda de moto mata homem e deixa mulher gravemente ferida na MS-384, em Bela Vista
Delegacia de Policia Civil de Costa Rica
PolÃ­cia
Suspeito de matar homem por ciÃºmes em Costa Rica Ã© preso em GoiÃ¡s
Marcas de sangue ficaram pela casa
PolÃ­cia
Homem tenta matar cunhado a facadas e fere companheira em Aparecida do Taboado

Mais Lidas

Homem não pagava pensão há dois anos
PolÃ­cia
Homem fica dois anos sem pagar pensÃ£o e acaba preso em Campo Grande
Tabacaria Seven no bairro Guanandi
PolÃ­cia
Vigilante Ã© morto e duas adolescentes ficam feridas em ataque a tabacaria do Guanandi
Perícia em local de morte
PolÃ­cia
Na volta do banho, marido encontra esposa morta em Campo Grande
O crime teria ocorrido após uma confraternização
PolÃ­cia
FuncionÃ¡rio da prefeitura Ã© demitido apÃ³s acusar secretÃ¡rio de estupro em Campo Grande