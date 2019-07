Pecuarista é morto a tiros na fronteira e pistoleiros são presos logo após o crime

Rauster Campitelli com informações do Porã News

Um pecuarista brasileiro identificado como Agnaldo Correa Lesme, 48 anos, foi executado a tiros na manhã desta quinta-feira (18) próximo a linha Internacional entre as cidades de Capitán Bado e Coronel Sapucaia. A polícia perseguiu os pistoleiros, que acabaram presos minutos depois na fronteira com Mato Grosso do Sul.

Agnaldo Correa Lesme transitava em uma caminhonete Toyota Hilux, quando foi baleado por dois homens que estavam em uma motocicleta. O pistoleiro que estava na garupa da moto disparou diversas vezes contra a vítima, que foi atingida por vários tiros de pistola de calibre 9mm. O homem morreu na hora.

Agentes da Policia Nacional do Paraguai de Capitán Bado, que visualizaram a ação, perseguiram os pistoleiros, que foram abordados e presos. Um deles é o paraguaio Wenceslau Oviedo Acosta, 29 anos, e o outro foi identificado como o brasileiro Rubens Torales Huerta.

A arma usada no crime para matar o pecuarista e uma moto Kenton, com placa do Paraguai, foram apreendidas com a dupla. Os dois foram levados para a sede da Polícia Nacional do Paraguai, onde estão sendo interrogados. O motivo do crime ainda não foi informado.

