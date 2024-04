'Peladão da Mascarenhas' tentou invadir residências e deu 'baile' na Guarda

O homem que viralizou em vídeo através de grupos de WhatsApp correndo pelado pela Rua Santo Angelo com Mascarenhas de Moraes, no entorno do Terminal General Osório na manhã desta quarta-feira (11), foi identificado e contido por equipes da Guarda Civil Metropolitana.

Conforme informações da Corporação, populares avisaram a Guarda que um indivíduo que estava no ônibus tocando suas partes íntimas, havia descido no Terminal General Osório e subido a pé em direção a Rua Dr. Meireles e estava tentando entrar nas residências próximas do local.

Com informações sobre as características do rapaz, uma equipe da Guarda conseguiu localizá-lo e fazer a abordagem, no entanto, enquanto os agentes buscavam por antecedentes criminais, o homem identificado como Celso Vinicius, começou a se alterar e desferir socos contra a guarnição que precisou usar um spray de pimenta para tentar contê-lo.

No entanto, neste momento, Celso aproveitou para fugir enquanto xingava os agentes de "filhos da puta", "bando de cuzão" e ameaçava, "vou matar tudo vocês", momento em que começou a tirar toda a roupa e foi em direção ao terminal novamente.

O homem quase foi pego no terminal, mas só foi contido quando entrou na loja Soldamaq localizada na Av Coronel Antonino. Ele precsiou ser algemado e foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) cepl, onde será ouvido para serem tomadas as medidas necessárias.

