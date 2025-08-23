Perseguição policial termina com prisão de cinco brasileiros no Paraguai

Uma perseguição policial iniciada em Coronel Sapucaia terminou na manhã de sexta-feira (22) em Capitán Bado, no Paraguai, com a prisão de cinco brasileiros. A ação contou com a colaboração da polícia paraguaia, que interceptou um veículo suspeito logo após ele cruzar a fronteira.

De acordo com o relatório policial, a perseguição teve início por volta das 2h, quando equipes das polícias Militar e Civil de Coronel Sapucaia acionaram a Quarta Delegacia de Polícia de Capitán Bado. Os agentes estavam em busca de um Volkswagen Gol prata, com placas do Paraguai que havia atravessado a fronteira depois de, supostamente, disparar contra uma residência no Brasil.

Policiais paraguaios, alertados pelo som de tiros, uniram-se à perseguição. O veículo foi interceptado no cruzamento das ruas Oliva e 4 de Enero, onde os ocupantes foram detidos.

Foram presos Osiris Enrique Dos Santos, de 39 anos, Armando Neves Ferreira, de 25 anos, Rogério Rodrigues de Souza, Joel Augusto Pimentel, de 45 anos, e Diego Pereira, de 29 anos. Os três últimos afirmaram residir no estado do Paraná. Segundo informações do sargento Cerri, da Polícia Militar, e do investigador João Ricardo, da Polícia Civil, todos são suspeitos de envolvimento nos disparos que atingiram a casa em Coronel Sapucaia.

Após a prisão, os suspeitos e o veículo foram levados à sede da Polícia Civil de Coronel Sapucaia, onde o caso segue sendo investigado. Não houve feridos durante a operação, e o episódio foi registrado pelo Ministério Público.

