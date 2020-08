Pescador bate barco em pedra, cai em rio e desaparece

Priscilla Porangaba, com informações do Rio Brilhante em Tempo Real

Um pescador identificado como Alisson está desaparecido depois de o barco em que ele estava virar nas águas do Rio Brilhante, em Deodápolis, na noite de sexta-feira (14).

Segundo informações do site Rio Brilhante em Tempo Real a vítima estava com outras pessoas no momento em que a embarcação atingiu uma pedra e virou.

Os acompanhantes conseguiram nadar até a margem e se salvar, mas Alisson acabou desaparecendo no rio. O Corpo de Bombeiros faz buscas para tentar localizar o pescador, que até o momento não foi encontrado.

Deixe seu Comentário

Leia Também