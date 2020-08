PF deflagra operação contra facções criminosas no MS

A Polícia Federal deflagrou a Operação Expurgo, na tentativa de cumprir 27 mandados de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul e mais cinco estados da federação como: SP, PE, MG, PA e RJ, na manhã desta terça-feira (25).

Segundo a assessoria do governo, os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Bangu/RJ, em investigação sobre as atividades criminosas de lideranças e dos principais integrantes de uma facção do crime organizado que atua em âmbito nacional.

As investigações, iniciadas em dezembro de 2018, apontaram que os líderes da organização objetivavam expandir sua atuação no estado do Rio de Janeiro, contando com aproximação e parceria de outras facções já atuantes no estado.

As diligências identificaram que os líderes, mesmo já presos, desempenhavam a “gestão criminosa” de dentro de presídios estaduais, de onde replicavam ordens e tomavam decisões a exemplo dos chamados “salves” dados pela cúpula da organização.

A rede criminosa mostrou-se estruturada e organizada, com base na hierarquia e disciplina, regidas por ”Estatuto” e “Dicionário Disciplinar” próprios que estabeleciam condutas, protocolos a serem seguidos e até a aplicação de sanções em caso de descumprimento das determinações.

A comunicação da organização criminosa era facilitada pelo uso de aplicativos e orientava a divisão de tarefas, permitindo a definição de atividades diárias, a realização de debates e a tomada de decisão; bem como a difusão de diretrizes a serem adotadas pelos membros e o monitoramento das atividades das forças de segurança estaduais.

Os presos serão autuados pelos crimes de tráfico de drogas e armas, sem prejuízo de outras condutas ilícitas eventualmente identificadas no decorrer das investigações.

Deixe seu Comentário

Leia Também