PF investiga perfis nas redes sociais por ameaças contra o presidente Lula

Três perfis nas redes sociais estão sendo investigados pela Polícia Federal (PF) após publicarem ameaças contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A abertura do inquérito foi determinada pelo secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli.

“Estou encaminhando hoje à Polícia Federal determinação para que apure ameaça feita ao presidente Lula nas redes sociais fazendo alusão a ‘rifle de precisão’ e ‘vaquinha para tal’. As redes sociais não são e não serão um terreno de incentivo a crimes contra as autoridades”, escreveu o secretário em seu perfil no X, antigo Twitter.

O caso citado pelo secretário se refere a uma publicação feita por um dos investigados na última segunda-feira (25), quando citou um “rifle de precisão” e até mesmo a realização de uma vaquinha para a contratação de um mercenário.

No mesmo post com as ameaças ao presidente, ele citou um texto compartilhado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), criticando Lula.

