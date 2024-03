Pistoleiros teriam atirado propositalmente contra manicure no Estrela do Sul

A Polícia Civil está investigando se os mesmos pistoleiros que executaram Wanderson Mateus Vieira de Araújo, de 20 anos, com vários disparos na noite deste domingo (3), teriam atirado propositalmente contra Luana Azevedo Silva, de 39 anos, na rua Madame Butterfly, no Estrela do Sul, em Campo Grande.

A informação consta no boletim de ocorrência, registrado como homicídio doloso, se o crime é praticado em concurso de duas ou mais pessoas na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

No registro conta que durante o tiroteio, Luana saiu de sua residência para chamar seu filho que estaria brincando na praça esportiva, quando teria sido atingida por um disparo. Porém, para a polícia, pela posição dos corpos, o tiro não teria sido acidental e teria possivelmente sido proposital.

A mulher era manicure e bastante conhecido pelos moradores da região. Pelas redes sociais, muita lamentação de amigos e pessoas próximas da vítima, que ficaram chocados com a situação.

Por outro lado, Wanderson já havia sido alvo de uma tentativa de assassinato há menos de três meses no mesmo bairro.

Na ocasião, ele estava andando pelas ruas do bairro no dia 29 de dezembro de 2023, quando foi atingido por três disparos. Um dos tiros atingiu o pescoço, o outro a região do abdômen e o terceiro acertou as pernas do rapaz. 'Ximba', como é conhecido, foi socorrido e levado para o Hospital da Santa Casa, sobrevivendo ao atentado. Mas nesta segunda vez, ele não resistiu.

A maioria dos tiros acertaram a cabeça do rapaz.

