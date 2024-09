PM descobre plano do PCC para resgatar Marcola da Penitenciária de Brasília

O serviço de inteligência da Polícia Militar descobriu que o Primeiro Comando da Capital, o PCC, recrutou um grupo de criminosos para resgatar Marco Willians Herbas Camacho, líder da facção mais conhecido pelo nome Marcola, da Penitenciária Federal de Brasília.

O bando fazia parte da célula chamada Restrita Tática, e era liderado por Ivan Garcia de Arruda, o Degola, que foi preso na quarta-feira (11) em Sorocaba, em São Paulo, por policiais militares da Rota (Rondas Ostensivas Togibas de Aguiar).

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e a PM intensificaram as investigações contra o PCC no final de 2023 e colheram vasto material com informações sobre a célula, que é encarregada de resgatar líderes do PCC e promover atentados contra agentes públicos.

Segundo as investigações, Degola foi designado pela facção para recrutar criminosos, que seriam encaminhados à Bolívia para receberem treinamento especializado, ministrado por mercenários estrangeiros, e colocar o plano em ação.

