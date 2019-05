PM perde controle de moto, colide em guard rail e morre na MS-157

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados Agora

O motociclista e policial militar da reserva David Santos, de 51 anos, morreu em um acidente na rodovia MS-157, entre Itaporã e Maracajú.

Segundo informações do Dourados Agora, a queda teria acontecido em uma curva próximo a ponte do Rio Santa Maria.

O militar da reserva, morador de Dourados, seguia pela rodovia em uma motocicleta, quando perdeu o controle da direção do veículo e bateu contra o guard rail.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Maracaju foi acionada, mas quando chegaram no local o policial já estava morto. Equipes das Policias Militar e Civil estiveram no local.

