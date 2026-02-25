PM prende mulher e apreende grande quantidade de drogas na região do Nova Lima

Na tarde desta terça-feira (24), uma jovem de 19 anos foi presa em flagrante em uma casa na rua Rosa Maria Lopes Contos, no bairro Oscar Salazar Moura da Cruz, em Campo Grande, após a Polícia Militar encontrar diversos tabletes de drogas armazenados no local. A ação foi realizada pela Rádio Patrulha da 11ª CIPM, que intensifica o combate ao tráfico na região do Nova Lima.

Segundo a Polícia, o local funcionava como um “guarda-roupa de drogas”. A casa, localizada na esquina com a rua Botafogo, fica dentro de uma área recém-construída pela prefeitura, destinado a abrigar famílias da antiga favela Mandela.

Na residência, os policiais também apreenderam anotações do tráfico, balança de precisão, plástico filme e outros apetrechos usados na venda de drogas. Como a casa não tem muro, a vizinhança acompanhou toda a movimentação policial.

A droga e os demais objetos foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) para pesagem. A jovem deve ser apresentada para registro de flagrante na Polícia Civil, no CEPOL – Centro Integrado de Polícia Especializada.

