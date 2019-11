PMA autua três por carga ilegal de madeira

Polícia Militar Ambiental de Miranda autua em R$ 7 mil comprador, ajudante e batedor de carga de madeira ilegal retirada de reserva indígena e apreende caminhão e hillux utilizados no crime

Campo Grande (MS) - Policiais Militares Ambientais de Miranda apreenderam um caminhão carregado de madeira ilegal, retirada em uma reserva indígena. O fato ocorreu durante fiscalização ontem (13), às 22h00, no município, na estrada de acesso ao assentamento Sumatra, quando os policiais abordaram um caminhão VW 13.180, que transportava madeira ilegal, onde estavam o condutor e um passageiro.

Em seguida foi abordado um veículo Toyota Hillux, no qual estava o condutor que ficou muito nervoso e afirmou que estava como “batedor” da carga. No caminhão havia 300 estacas para cerca de madeira da espécie aroeira retirada ilegalmente da reserva indígena Kadiwéu, que o condutor do veículo afirmava ter comprado de um indígena. Foram apreendidos os dois veículos e a madeira.

Tanto o caminhão, como a Hillux que estava com o “batedor” pertenciam ao condutor do caminhão, um homem de 46 anos, residente em Campo Grande. Ele, mais o “batedor” (26), residente em Campo Grande e o passageiro do caminhão (47), participante do crime, residente em Miranda, receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil da cidade e responderão por crime ambiental, com pena prevista de seis meses a um ano de detenção.

Os infratores também foram autuados administrativamente e multados em R$ 2.376,00 cada um, perfazendo R$ 7.128,00.

