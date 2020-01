PMA busca autor que jogou 100 galinhas mortas às margens de rodovia

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Polícia Militar Ambiental (PMA) encontrou na quarta-feira (8), o total de 100 aves mortas às margens da rodovia João Teixeira dos Santos, em uma área rural do município de Batayporã.

De acordo com a PMA, eles chegaram até o local através de denúncias de funcionários da Prefeitura da cidade. Segundo a equipe, as galinhas foram lançadas no local inadequadamente

As aves, que foram identificadas como galinhas de granja. A equipe acionou a Prefeitura que recolheu o resíduo ao aterro sanitário da cidade.

A PMA tenta identificar o autor, que caso seja localizado além de autuação administrativa, pode ser multado em R$ 5 mil.

Deixe seu Comentário

Leia Também