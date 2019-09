PMA captura animais silvestres de residências na área urbana

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Uma equipe de policiais militares ambientais, capturaram dois animais silvestres no perímetro urbano de Coxim, uma Iguana e um Ouriço na terça-feira (17). A PMA foi por uma moradora do bairro Vila Marcelina, tendo em vista, que um ouriço-cacheiro (Erinaceus europaeus) surgira no quintal de sua residência.

Também ontem à tarde, um outro morador do bairro Piracema acionou a PMA, em virtude do aparecimento de uma Iguana-verde no quintal de sua residência. O morador pediu urgência por medo de que seu cachorro atacasse o lagarto, o qual ele havia até amarrado para evitar o possível ataque.

A PMA foi aos locais e capturou os animais e, como eles não apresentavam ferimentos, realizou a soltura em região distante da cidade.

Deixe seu Comentário

Leia Também