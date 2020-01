PMA divulga balanço da Operação Piracema

A Policia Militar Ambiental completou neste domingo (5) dois meses do período de defesa para o período reprodutivo dos peixes, piracema e divulgou os números da segunda parte do balanço da Operação Piracema.

Pessoas presas e autuadas

No primeiro mês, foram 14 pessoas presas ou autuadas e 18 no segundo mês. Número é uase o triplo do mesmo período da operação passada, 2018 e 2019.

Pescado apreendido

Somente no segundo mês, foram apreendidos 311 kg, e 58kg no primeiro. O número impressiona se comparado ao do ano passado, que somando os dois meses coletaram 95kg.

Multas aplicadas

Em multas, foram aplicados, R$ 45.352,00, que é 930,72% maior que o mesmo coletado na piracema passada, R$4.400,00.

Petrechos proibidos de pesca apreendidos

Foram 95 redes apreendidas nesses meses, com destaque no lago da Usina de Sérgio Motta no rio Paraná.

A quantidade de espinheis também foi extremamente alta, 45 nesta e 3 espinheis na operação anterior. A grande maioria desses petrechos foi retirada nos rios Paraguai e Apa, na região de fronteira com o Paraguai. 381 anzóis de galho foram apreendidos e cortados dos rios do Estado e da União, número (72,92%) maior.

Os altos valores e números de apreensões foram em razão da quantidade de ocorrências de prisões e autuações administrativas, tendo em vista que as multas também aumentam relativamente conforme a quantidade de pescado apreendida.

