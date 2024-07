Poeira atrapalha visão de motorista e causa acidente em Batayporã

Um ciclista, que não teve o nome divulgado, precisou ser socorrido após ser atropelado por um carro na MS-134, que passa pelo município de Batayporã. O acidente aconteceu durante a manhã desta quarta-feira (24).

Conforme as informações do site Nova News, o ciclista estava tentando atravessar a rodovia, quando acabou sendo atingido pelo carro. Por conta da colisão, ele foi arremessado ao solo, passando a sentir dores nas pernas. A bicicleta ficou totalmente destruída.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, encaminhando o rapaz para o Pronto-Socorro Municipal de Batayporã.

Para a reportagem do site local, o motorista do carro informou que a poeira de outro veículo impediu sua visão, causando o acidente. O automóvel teve avarias na parte frontal e no para-brisas.

Além do socorro, uma equipe da PMR (Polícia Militar Rodoviária) esteve no local fazendo o atendimento da ocorrência.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também