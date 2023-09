Polícia apreende armas e cumpre mandados durante operação em bairros da Capital

Para tentar combater a criminalidade na região do Lagoa, a Polícia Civil deflagrou a Operação “Nível 6” na manhã desta quarta-feira (6), em Campo Grande. O nome da operação faz alusão tanto à 6ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande (6ªDP/CG), que liderou as ações.

Ao todo foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Poder Judiciário, após representação da autoridade policial em dois procedimentos investigativos em trâmite na unidade.

As buscas foram realizadas nos bairros Tiradentes, Centenário, Tijuca, Portal Caiobá 2, Santa Emília, Tarumã, Batistão e Coophavilla II. Até o momento foi apreendida uma arma de fogo do tipo pistola e outros objetos de interesse das investigações.

O cumprimento dos mandados contou com o apoio Departamento de Polícia da Capital e suas delegacias de área. Participaram diretamente da ação, equipes do GOI, 1ªDP, 2ªDP, 3ªDP, 4ªDP, 5ªDP, 6ªDP e 7ªDP, com o emprego de 46 policiais e 13 viaturas.

A operação faz parte das ações contínuas de repressão aos crimes ocorridos na região do Lagoa e terá continuidade ao longo do ano.

