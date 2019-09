Polícia apreende helicóptero que transportaria drogas de fazenda no MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul realizou nesta quinta-feira (12), uma operação conjunta e apreendeu um helicóptero que pousou irregularmente em propriedade privada, em Ribas do Rio Pardo (MS), e que seria utilizado por criminosos para carregamento de entorpecentes.

Assim que o helicóptero realizou o pouso, policiais civis efetuaram a abordagem do piloto, que estava sozinho e foi identificado como Daniel de Almeida Stella, 42 anos, que apresentou versões contraditórias, porém, ao ser confrontado, admitiu que teria pousado em Ribas do Rio Pardo na quarta-feira (11) e, no dia seguinte se encontraria com um terceiro, qualificado como José Rael de Souza, 53 anos, para juntos, decolarem rumo a uma Fazenda localizada em outro município.

A droga, possivelmente cocaína, seria retirada dessa Fazenda e levada para outra localidade. Os policiais civis efetuaram inúmeras diligências e conseguiram localizar essa terceira pessoa mencionada pelo piloto.

Ao contrário do piloto, esse terceiro indivíduo, de nome José Rael de Souza, apelidado de “Bigode” ou “Trator”, negou os fatos, dizendo que não sabia de nada e que apenas daria um auxílio ao piloto com a gasolina, desconhecendo qualquer carregamento de drogas.

Os dois indivíduos foram interrogados na Delegacia e enquadrados nos crimes de atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo. O helicóptero encontra-se apreendido, sendo que foi vistoriado e periciado pela Deco. Na perícia, constataram-se várias irregularidades, as quais podem ensejar, inclusive, penalidades na esfera administrativa.

A Polícia Civil de MS dará continuidade às investigações, visando à identificação de outros membros da organização criminosa.

