Polícia

Polícia apreende R$ 42,3 mil em mercadorias contrabandeadas na MS-162

Cigarros, pneus estrangeiros e equipamento Starlink estavam sem documentação fiscal

10 março 2026 - 08h38Luiz Vinicius
Quantidade de itens apreendidosQuantidade de itens apreendidos   (Divulgação/Polícia Militar Rodoviária)

Cigarros contrabandeados, pneus e equipamentos eletrônicos foram apreendidos pela Polícia Militar Rodoviária na manhã de segunda-feira (9), durante fiscalização na rodovia MS-162, em Maracaju.

Policiais do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária abordaram um veículo Fiat Uno que seguia no sentido Maracaju–Sidrolândia.

Durante a vistoria no automóvel, a equipe encontrou 500 pacotes de cigarros da marca Fox, 250 unidades da marca Euro, 24 pneus de origem estrangeira e um equipamento de internet via satélite Starlink, todos sem documentação fiscal ou comprovação do pagamento de tributos.

O condutor, de 18 anos, informou que havia comprado as mercadorias no Paraguai e que faria o transporte até Campo Grande, onde receberia pagamento pelo frete. Também foi constatado que ele não possuía habilitação para dirigir.

Após contato com a Polícia Federal em Dourados, os policiais foram orientados a encaminhar o veículo e os produtos à Receita Federal, mediante agendamento. O motorista foi liberado após assinar Termo de Guarda.

O prejuízo estimado ao crime é de R$ 55,3 mil, considerando R$ 42,3 mil em mercadorias e R$ 13 mil referentes ao veículo.

