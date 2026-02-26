Menu
Polícia

Polícia apreende R$ 82 mil em cigarros e anabolizantes na MS-164, em Ponta Porã

Mercadorias de origem estrangeira estavam escondidas em veículo

26 fevereiro 2026 - 13h22Luiz Vinicius
Produtos foram apreendidos pela PMRProdutos foram apreendidos pela PMR   (Divulgação/PMR)

Anabolizantes e pacotes de cigarros foram apreendidos durante uma ação da Polícia Militar Rodoviária, durante a quarta-feira, dia 25, na MS-164, em Ponta Porã. As mercadorias eram de origem estrangeira e sem comprovação fiscal.

Os produtos estavam escondidos na lataria do porta-malas e sob o carpete dianteiro de um Hyundai HB20. O condutor foi abordado após realizar um retorno brusco ao visualizar a viatura da PMR.

Segundo a corporação, foram encontradas seis caixas de cigarros, cerca de 300 pacotes, e diversos medicamentos importados.

Entre os produtos apreendidos estavam anabolizantes e medicamentos como Retratutida, Masterolona, Oximetolona, Oxandrolona, Drostanolona, Testanat Depot, Durateston Plus Gold e Erectalis, além de um aparelho celular.

Os ocupantes informaram que pegaram a carga na região de fronteira e a levariam até Campo Grande, mediante pagamento pelo transporte.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de Ponta Porã. O valor estimado das mercadorias é de R$ 32,6 mil, e o veículo foi avaliado em R$ 50 mil, totalizando prejuízo de R$ 82,6 mil ao crime.

