Polícia encontra mais de 100 armas em presídio que teve 10 presos mortos

Priscilla Porangaba, com informações do ABC Color

Agentes da Polícia Nacional Paraguaia estão desde a 00h desta quinta-feira (20) realizando uma operação na unidade prisional de San Pedro, onde teve um motim com dez mortos no começo da semana.

Conforme informações do ABC Color, mais de 100 armas foram encontradas, a maioria é de fabricação artesanal.

Segundo o jornal paraguaio, além das armas foram encontrados também celulares e drogas. Na cadeia estão internados cerca de 500 homens e 17 mulheres.

Nesta semana, um massacre resultado da disputa entre facções matou 10 detentos no local. A ação resultou na exoneração do diretor do presídio. O ministro da Justiça, Julio Javier Rios, prometeu que vai expulsar do país todos os detentos com pendências no Brasil.

A guerra envolvia integrantes do Primeiro Comando da Capital(PCC) e Clã Rotela, grupo criminoso paraguaio. Todos os dez mortos faziam parte deste último.

Ainda conforme o ABC Color, as ações não terminaram e devem continuar nesta manhã.

