Polícia prende homem acusado de abusar da enteada por 4 anos

A Polícia Civil prendeu neste sábado (18), durante ação conjunta entre a 1ª Delegacia de Polícia de Jardim e a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) o homem de 30 anos que estava foragido desde o dia 13 após sua enteada, de 12 anos, denunciar que era abusada por ele há 4 anos.

O mandato de prisão temporário foi expedido pelo Poder Judiciário nesta sexta-feira (17/03), e após os levantamentos necessários por parte do Núcleo de Inteligência da DEPCA (NIP), foi determinado que o homem havia fugido de Campo Grande e estava em Jardim.

Com a informação, a polícia passou a monitorar endereços vinculados a familiares do suspeito, e hoje o localizaram na casa de um tio, onde ele estava escondido há dois dias e cumpriram o mandato de prisão.

Segundo informações da Polícia Civil, o delegado responsável por presidir a investigação pedirá ao fim da validade da prisão temporária, que é de 30 dias, que a prisão preventiva do suspeito seja decretada por tempo indeterminado, já que ele representa risco a integridade da vítima e de familiares .

Estupro

Uma menina de 12 anos foi levada por sua madrasta até a delegacia, dia 12, após contar que era estuprada por seu padrasto desde os 8 anos de idade, e que era ameaçada para não contar sobre os abusos sofridos.

No dia seguinte, a menina confirmou os abusos sofridos. Os polícias então foram até a residência do homem, porém, ele não estava no local no momento.

Ao notar a movimentação policial, o homem fugiu e não foi mais visto.

