Polícia prende traficante com cocaína na cueca

A Polícia Militar prendeu o traficante Jhon Lucas Renan Ferreira dos Santos, 20 anos, e apreendeu com ele mais de cinco quilos de cocaína e pasta base, em Dourados, na terça-feira (4).



Após denúncias de que o rapaz vendia drogas no Jardim dos Estados, equipes da Agência Local de Inteligência (ALI) monitoraram o traficante que estava em uma quitinete na região.



Jhon tentou evadir-se do local e resistiu à abordagem. A polícia encontrou dentro da cueca dele uma porção de mais de 300 gramas de pasta base de cocaína.



Ele contou que estava esperando uma pessoa que levaria a droga e que teria outras porções na quitinete dentro de uma mochila, que estava escondida dentro do fogão da casa. No móvel, foram encontrados e apreendidos mais seis tabletes de pasta base de cocaína.



A droga foi avaliada em pelo menos R$ 100 mil , sendo uma das maiores apreensões em valores até o momento em 2019. A prisão do jovem foi em parceria de equipes do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) e da ALI.



O caso foi registrado como tráfico de drogas na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.

Deixe seu Comentário

Leia Também