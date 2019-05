Carro com fundo falso é apreendido com 59 kg de cocaína

Dois homens de 20 e 23 anos foram presos em flagrante por tráfico de drogas, no km 512 da BR-267, em Jardim. A dupla transportava 59 kg de cocaína no fundo falso do carro.

A Polícia Rodoviária Federal abordou os homens, em uma fiscalização de rotina e notou o nervosismo dos jovens ao passar as informações. Os policiais revistaram o carro de forma minuciosa e encontraram um fundo falso com os tabletes de droga.

Dentro do “buraco” era um compartimento secreto próximo ao estepe, que continha 48 tabletes de pasta-base de cocaína, totalizando 59 kg da droga. O motorista de 20 anos confessou que pegou o carro em Corumbá e entregaria em São Paulo. A dupla receberia R$ 8.000 pelo transporte.

Os jovens foram encaminhados para Polícia Civil de Jardim, junto com a droga e o carro apreendido.

