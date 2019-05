Motorista foge da PRF, colide de frente com carro e morre na BR-463

Priscilla Porangaba, com informações do Capitan Bado

O motorista, Christian Michael da Silva Saes, 29 anos, morreu após um acidente na BR-463, entre as cidades de Dourados e Ponta Porã enquanto fugia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em alta velocidade.

Conforme as informações do Dourados Newa, Christian era morador de Bauru, interior de São Paulo. Ele conduzia um Toyota Corolla e não obedeceu a ordem de parada feita pela PRF no km 78 da rodovia.

Houve perseguição e Christian colidiu em uma Fiat Toro, ocupada por uma família de Sinop (MT). Os ocupantes do Fiat foram identificados como Adilson Cardos de Siqueira, 37 anos, David de Andrade, 31 anos, Gilberto José da Silva, 41 e Tiago Bau, 32 anos.

Eles ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Regional de Ponta Porã. Outras três pessoas ocupavam um terceiro veículo atingido pelo Corolla e também ficaram feridas.

Durante checagem, a equipe policial identificou que a placa do veículo era falsificada e que, na verdade, mantinha registro no município de Guariba (SP), com ocorrência de furto no dia 2 de janeiro. No interior do veículo foi localizada uma carteira com CNH e CRLV do veículo com indícios de ser falso

