Menu
Menu Busca quarta, 24 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

Polícia procura homem suspeito de estuprar criança por 5 anos em Campo Grande

O caso está sendo investigado pela DEPCA

24 dezembro 2025 - 13h11Brenda Assis

Jovelino Paiva Neto, de 45 anos, está sendo procurado ao ser acusado de estuprar uma criança por 5 anos. A Polícia Civil divulgou um cartaz com sua foto nesta terça-feira (23).

Conforme as informações policiais, o homem possui um mandado de prisão preventiva em aberto. Ele é suspeito de abusar sexualmente de uma menina dos 6 e 11 anos.

Jovelino teria se aproveitado da relação íntima que tinha com a família da vítima para cometer o crime. Ele fugiu logo após a criança contar para os pais o que estava acontecendo.

Sem dar muitos detalhes, as equipes da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), que pede apoio da população. Qualquer informação que possa levar ao paradeiro do suspeito pode ser repassada diretamente à delegacia pelo telefone (67) 3323-2500. O sigilo do denunciante é garantido.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

A vítima vivia em situação de rua
Polícia
Cadeirante encontrado morto em Dourados tinha 34 anos
O caso aconteceu na madrugada de hoje
Polícia
Adolescente de 16 anos é baleado durante perseguição policial em Três Lagoas
Ônibus prata da empresa Grandino tombado de lado em área gramada. Pessoas, incluindo equipe de resgate, estão próximas ao veículo sob céu claro. Ônibus tombou na pista causando a morte de duas pessoas
Polícia
Acidente com ônibus deixa dois mortos e 29 feridos no interior de SP
Prisão aconteceu em Coxim
Polícia
Jovem é preso ao tentar matar a esposa a facadas em Coxim
A vítima vivia em situação de rua
Polícia
Homem cadeirante é encontrado morto em avenida de Dourados
Polícia Militar foi acionada
Polícia
Jovem fica desorientado ao ser espancado por oito pessoas no Coophavila II
Colisão aconteceu na noite dessa terça-feira (23)
Polícia
Acidente entre carros deixa sete pessoas feridas entre Batayporã e Anaurilândia
Ilustrativa
Polícia
Mulher bate no namorado após ser flagrada dando cerveja e maconha para enteada em Campo Grande
O acidente aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Acidente com ônibus na BR-163 deixa duas pessoas mortas e dezenas de feridos em Sonora
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Mulheres brigam em caixa de supermercado do Coophavila II

Mais Lidas

VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete, cair e ser atropelado por caminhão na Guaicurus
Polícia
VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete, cair e ser atropelado por caminhão na Guaicurus
Imagem Ilustrativa
Polícia
Briga no 'Bar da Loira' termina com mulher esfaqueada em Campo Grande
Carro foi parar na vegetação após a colisão
Polícia
Família que se envolveu em acidente vinha de São Paulo para passar o Natal na Capital
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Moradoras brigam por causa de cachorros em condomínio de Campo Grande