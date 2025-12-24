Polícia procura homem suspeito de estuprar criança por 5 anos em Campo Grande

Jovelino Paiva Neto, de 45 anos, está sendo procurado ao ser acusado de estuprar uma criança por 5 anos. A Polícia Civil divulgou um cartaz com sua foto nesta terça-feira (23).

Conforme as informações policiais, o homem possui um mandado de prisão preventiva em aberto. Ele é suspeito de abusar sexualmente de uma menina dos 6 e 11 anos.

Jovelino teria se aproveitado da relação íntima que tinha com a família da vítima para cometer o crime. Ele fugiu logo após a criança contar para os pais o que estava acontecendo.

Sem dar muitos detalhes, as equipes da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), que pede apoio da população. Qualquer informação que possa levar ao paradeiro do suspeito pode ser repassada diretamente à delegacia pelo telefone (67) 3323-2500. O sigilo do denunciante é garantido.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também