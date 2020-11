Policiais civis prendem foragido "ligeirinho" no bairro Nhanhá

Matheus Rondon com informações da assessoria

Nesta terça-feira (3), investigadores do Grupo de Operações e Investigações da Polícia Civil – (GOI), prenderam no bairro Jardim Nhanhá um homem de 22 anos que era foragido da justiça desde o dia 1º de outubro, data em que fugiu do sistema prisional. Em uma tentativa falha, ele tentou fugir correndo a pé.

Segundo informações as equipes estavam monitorando locais onde existe alta incidência de crimes na capital, quando avistaram um homem com atitude suspeita ao ver a equipe policial, neste momento o foragido empreendeu fuga, momento que foi capturado.

Após checagem os policiais constataram que os dados fornecidos pelo indivíduo eram divergentes, inclusive, histórico criminal e dados antropométricos.

Em contato com a equipe plantonista da Agência Penitenciária Estadual (Agepen) foi possível identificar a verdadeira qualificação do indivíduo, sendo que este encontrava-se foragido do sistema prisional desde de 1º de outubro.

O homem foi preso e apresentado a Autoridade Policial plantonista do Depac-Cepol, o qual procedeu com o devido recolhimento ao cárcere.

