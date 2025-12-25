Menu
Policial aposentado é ameaçado de morte e perseguido por suspeito em Campo Grande

O homem acabou sendo preso em flagrante; ele também ameaçou matar a irmã a tiros

25 dezembro 2025 - 10h31Brenda Assis
Caso foi registrado na DeamCaso foi registrado na Deam   (Divulgação/Sejusp)

Um homem de 48 anos foi preso na manhã desta terça-feira (24) após ameaçar matar a irmã e um policial aposentado. O caso aconteceu na Rua Ponta Porã, localizada no Bairro Vila Palmira, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 11h52, com a informação de que um motociclista estaria ameaçando um policial aposentado, fazendo menção de estar armado. O suspeito conduzia uma motocicleta Honda Titan vermelha.

Ao receber ordem de parada, o condutor não obedeceu e fugiu, dando início a um acompanhamento tático por diversas quadras. Durante a fuga, o homem avançou sinalizações de parada obrigatória, trafegando em alta velocidade. Porém, apesar da tentativa, ele acabou sendo abordado pouco tempo depois.

À polícia, o policial aposentado relatou que havia ido até a residência de uma cunhada para retirar pertences pessoais. Ao deixar o local, foi abordado pelo suspeito, que colocou a mão na cintura simulando estar armado, passou a ameaçá-lo de morte e o perseguiu com a motocicleta, afirmando que ele “não sairia do bairro”. O autor fugiu ao ser informado de que a polícia seria acionada.

No mesmo atendimento, os policiais ouviram a irmã do suspeito, que informou possuir medida protetiva de urgência solicitada contra ele, em razão de agressões ocorridas dias antes. Segundo a vítima, ainda ontem o homem voltou a ameaçá-la, dizendo que iria matá-la “a tiros”. A solicitação da medida protetiva foi feita no dia 22 de dezembro, mas ainda não constava deferimento no sistema judicial.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde os fatos foram registrados como ameaça, ameaça no contexto de violência doméstica, desobediência, direção perigosa, descumprimento de medida protetiva e condução de veículo em velocidade incompatível, e será apurado pelas autoridades competentes.

