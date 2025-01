Policial militar de Bonito salva recém-nascido que estava morrendo engasgado

Um policial militar salvou a vida de um recém-nascido que estava engasgado após ser amamentado pela mãe. O caso aconteceu durante a segunda-feira (20), em Bonito.

Conforme as informações do site Bonito Informa, a mãe chegou ao quartel da Polícia Militar de Bonito em desespero com o filho nos braços. Rapidamente, o Corpo de Bombeiros foi acionado.

Enquanto a equipe deslocava para o local, um dos policiais começou a realizar os primeiros socorros, conseguindo desobstruir as vias aéreas do bebê. Assim que a equipe do Corpo de Bombeiros chegou, o pequeno foi encaminhado ao hospital local para receber atendimento médico.

Cuidados – A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros reforçam a importância de os pais e cuidadores estarem atentos durante a amamentação, buscando informação sobre os cuidados necessários para evitar incidentes. Em casos de emergência, a orientação é acionar imediatamente os serviços de saúde e segurança.

