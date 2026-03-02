Menu
Policial militar Ã© condenado por ameaÃ§ar funcionÃ¡rio de conveniÃªncia em Campo Grande

A pena, de quatro meses de detenÃ§Ã£o, deve ser cumprida em regime aberto

02 marÃ§o 2026 - 11h54VinÃ­cius Santos
Fardamento PMMS - Foto: Jonatas BisFardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis  

Cabo da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul) foi condenado pela Justiça Militar pelos crimes de injúria e ameaça, após se envolver em uma confusão com um funcionário de uma conveniência na rua Antônio Maria Coelho, em Campo Grande. A pena, de quatro meses de detenção, deve ser cumprida em regime aberto.

Segundo os dados processuais, o caso ocorreu em 10 de julho de 2022, por volta das 6h40. Na ocasião, o cabo teria ofendido a dignidade e o decoro da vítima, mediante violência e, nas mesmas circunstâncias, também a teria ameaçado verbalmente.

De acordo com relatos, a confusão começou quando o cabo chegou à conveniência após o expediente do funcionário. Ele teria descido do carro portando arma de fogo e exigido atendimento, chegando a usar a condição de policial militar para intimidar a vítima e ainda a ameaçando de morte.

Durante a ocorrência, a vítima informou que acionaria a Polícia Militar pelo número 190, momento em que o denunciado entrou em seu veículo e deixou o local. Ao analisar o caso, a Justiça concluiu que "verifica-se que o acusado incidiu nas condutas penais imputadas em relação à vítima". 

Foram considerados, ainda, os vídeos juntados aos autos, que retratam toda a sequência dos fatos e a agressão perpetrada pelo réu, bem como os maus antecedentes criminais. Da condenação, é cabível recurso.

