Por causa de dívida, credor é morto a tiros nas costas

Priscilla Porangaba, com informações do Diário Corumbaense

Luciano Carlos de Jesus, de 45 anos, foi morto a tiros por causa de uma dívida de R$ 5 mil na noite dessa segunda-feira (24), na rua Pastor Carlos Padilha Siqueira, bairro Maria Leite, em Corumbá.

Segundo informações do Diário Corumbaense, uma equipe plantonista do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada por volta das 19h30 por populares. No local, a vítima estava em parada cardiorrespiratória quando a equipe socorrista chegou.

Os militares iniciaram manobras de reanimação. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado para realizar procedimentos mais avançados, mas o homem não reagiu e morreu no local. Ele foi baleado na região do tórax e nas costas.

Ainda de acordo com o site, Luciano foi até um mercado para cobrar do dono uma dívida no valor de R$ 5 mil.

Ficou acordado entre Luciano e o dono do comércio que a vítima poderia pegar mantimentos como pagamento.

Já na noite dessa segunda-feira, quando foi ao estabelecimento comercial, houve uma discussão e o proprietário do comércio, de 27 anos, sacou um revólver, tipo pistola calibre 380 e fez disparos contra a vítima. Identificado como Daniel Carlos, o acusado ainda não foi preso.

Luciano ainda tentou correr, mas caiu na via enquanto o autor ainda fazia disparo. O crime foi presenciado pelo enteado da vítima, menor de idade. No local do crime, a Perícia Técnica da Polícia Civil encontrou três cápsulas deflagradas e um projétil onde Luciano caiu.

