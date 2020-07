Prefeita de Dourados usa redes para se despedir de secretário assassinado

A prefeita de Dourados, Délia Razuk, usou a redes sociais para expressar as qualidades do secretário de Agricultura Familiar de Dourados, Alceu Junior Bittencourt, assassinado na tarde deste sábado (4), dentro da barbearia onde é dono.

Délia postou uma mensagem de luto, dizendo que Alceu foi morar com Deus, o chamou de amigo, conselheiro e disse que ele era um exemplo como secretário municipal.

“Um amigo, um conselheiro e por quem tinha uma profunda admiração. Nosso amigo Júnior Bittencourt tinha uma alegria imensa e contagiante. Mas infelizmente no início desta tarde sem despedida foi morar com Deus e deixará um imenso vazio em nossas vidas e em nossos corações”, disse a prefeita.

“Como Secretário municipal de Agricultura Familiar, o Juninho era exemplar e vinha desempenhando com dedicação as funções à frente da Pasta. Deixo minhas condolências aos familiares, colegas de trabalho e amigos. Que Deus conforte todos nós”, completou.

Suspeito

O principal suspeito de assassinar Alceu Junior Bittencourt, na tarde de hoje (4), é um ex-funcionário da barbearia que o secretário era proprietário.

De acordo com o site “Dourados News”, testemunhas informaram que Alceu Bittencourt cortava cabelo de um cliente no local, quando o ex-funcionário teria chegado e o golpeou com facadas atingido-o no pescoço e na nuca.

O site afirma que a informação foi confirmada pela Polícia Militar (PM).

Polícia Civil, Polícia Militar estão em diligências pelo suspeito que teria fugido em um carro modelo Corsa, cor vermelha.

