PRF apreende 3 toneladas de produto perigoso transportado irregularmente

Brenda Assis, com informações Agência PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de 3 toneladas de produto perigoso transportado de maneira irregular, neste domingo (13), em Dourados (MS).

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-163, quando abordaram um caminhão Scania, acoplado a dois semirreboques, com placas de Bom Sucesso do Sul (PR). Em vistoria a carga, a equipe localizou fertilizantes com composição de nitrogênio, também encontrado em produtos controlados, como nitrato de amônia.

Em meio a carga, os policiais também descobriram, embaixo dos sacos com fertilizantes alguns galões. Essa forma de acomodar a carga , traz riscos de vazamento do produto e consequente prejuízo ambiental.

O condutor, de 60 anos, foi encaminhado para a Polícia Federal em Dourados (MS).

