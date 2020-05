PRF e Conselho Tutelar se únem no combate à exploração sexual em MS

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Com foco na prevenção e repressão dos crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes (ESCA), a Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso do Sul (PRF) e o Conselho Tutelar realizaram durante a noite da última sexta-feira (15) a Operação Guarida.

Os policiais rodoviários federais e o Conselho Tutelar, atuaram em diversos municípios, percorrendo pontos de vulnerabilidade, fiscalizando principalmente, bares, postos de combustíveis, boates, casas de prostituição e outros estabelecimentos localizados às margens das rodovias.

A Operação Guarida teve também como objetivo a proteção da infância e adolescência, o que foi feito por meio de orientações como, por exemplo, a importância da denúncia que pode ser feita, inclusive de forma anônima, por meio do Disque 100 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e do número de emergência da PRF – 191.

Durante todo o período de Operação, não foram flagrados menores em situação de vulnerabilidade, vítimas do crime de abuso ou exploração sexual, e também foram distribuídos panfletos educativos sobre o tema, na região de Corumbá, Anastácio, Miranda e Aquidauana.

Operação

A “Operação Guarida” deu início a uma série de ações do órgão relacionadas ao dia 18 de maio “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”

