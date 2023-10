Processado por não pagar direito, dono de borracharia atira no portão do ex-funcionário

Dono de uma borracharia, de 30 anos, está sendo acusado de disparar contra o portão da casa de um ex-funcionário dele, de 33 anos, no bairro Cristo Rei, em Nova Andradina. Os tiros foram ouvidos por vizinhos durante a noite de quarta-feira (18).

De acordo com o Jornal da Nova, a Polícia Militar foi acionada para verificar uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Ao chegar no local, foram informados pela vítima de que dois homens chegaram em uma caminhonete Chevrolet Montana na residência, o chamando e batendo no portão.

Em determinado momento, a dupla começou a fazer ameaças e chamar o morador de vagabundo. Ao afirmar que acionaria a polícia, um dos suspeitos sacou a arma e atirou duas vezes no portão.

Ainda de acordo com o Jornal da Nova, após rescindir o contrato, o suspeito não teria cumprido com deveres trabalhistas, motivo pelo qual o ex-funcionário entrou com uma ação. Já o outro homem que estava na Montana, ameaçou a vítima através de ligações e mensagens de texto. Ele é proprietário de uma loja de peças de veículos.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

