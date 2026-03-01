Menu
Menu Busca domingo, 01 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Polícia

Promotor manda Conselho de Medicina Veterinária auditar CCZ após denúncia de 'extermínio'

Promotoria quer saber se houve abate de animais saudáveis e se os eutanasiados tinham prontuário e laudo veterinário

01 março 2026 - 14h35Vinícius Santos
Cachorrinho e agulha - Foto: Ilustrativa / FreepikCachorrinho e agulha - Foto: Ilustrativa / Freepik  

Em meio à denúncia de suposto “extermínio” de animais na Coordenadoria de Controle de Zoonoses (CCZ) em Campo Grande, o Ministério Público Estadual (MPMS) determinou o acionamento do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul (CRMV/MS).

A ordem do órgão ministerial é para que o Conselho de Medicina Veterinária, no prazo de dez dias úteis da notificação, realize inspeção no CCZ, a fim de apurar se houve a prática de abate de animais saudáveis como medida para controle populacional.

No âmbito da denúncia, o promotor de Justiça Luiz Antônio Freitas de Almeida quer ainda que o Conselho de Medicina Veterinária esclareça se os animais eutanasiados continham a devida ficha ou prontuário individualizado, com foto digital, contendo laudo expedido por médico-veterinário recomendando a eutanásia em vez do tratamento.

Luiz Antônio Freitas também quer prova sorológica adequada de enfermidade grave e termo de ciência dos tutores dos animais eutanasiados sobre a enfermidade, averiguando se havia possibilidade de tratamento quando isso fosse possível ou, mesmo que houvesse tratamento indicado pelo veterinário, se houve recusa de tratamento pelo tutor, de forma a justificar a eutanásia.

Investigação Policial  Esta atuação do Ministério Público (MPMS) ocorre de forma paralela e independente de uma investigação sigilosa que tramita na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat). 

A investigação foi confirmada ao JD1 Notícias pelo delegado Reginaldo Salomão, responsável pelo inquérito policial. Para a reportagem, ele disse que “o inquérito existe, a investigação foi instaurada e não vamos analisar apenas o dia da denúncia. A apuração abrange os casos ocorridos de 2022 para cá”.

Prisão — Com o avanço das investigações, caso sejam constatadas irregularidades no âmbito criminal, o delegado afirmou que poderá solicitar a prisão dos responsáveis. O caso veio à tona após protetores denunciarem possíveis irregularidades e cobrarem, de forma enfática, auditoria no Controle de Zoonoses (CCZ).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Sao Julião - Dr Cury

Deixe seu Comentário

Leia Também

Delegacia de Policia Civil de Costa Rica
Polícia
Suspeito de matar homem por ciúmes em Costa Rica é preso em Goiás
Marcas de sangue ficaram pela casa
Polícia
Homem tenta matar cunhado a facadas e fere companheira em Aparecida do Taboado
Local onde aconteceu o homicídio, em Mundo Novo
Polícia
Atirador cumprimenta homem e o mata na frente da esposa em oficina em Mundo Novo
Tabacaria Seven no bairro Guanandi
Polícia
Vigilante é morto e duas adolescentes ficam feridas em ataque a tabacaria do Guanandi
Coronel Neidy atua há vários anos na Polícia Militar
Polícia
No papel de proteger as mulheres, Neidy foi a 1ª em MS a alcançar cargo alto de uma corporação
Prisão foi realizada horas após o crime
Polícia
Homem é preso em flagrante após matar vítima com golpes de pá na Capital
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem é morto com golpe de faca em confusão em bar de Costa Rica
Local onde o corpo foi encontrado
Polícia
Corpo é encontrado no rio São João entre Ponta Porã e Dourados
Homem foi levado ao Hospital da Vida
Polícia
Rapaz é ferido com quatro tiros na frente da própria casa em Dourados
Com atuação voltada ao combate à corrupção e às organizações criminosas, Medina define o trabalho como uma missão de alta complexidade
Polícia
"Segurança pública é vocação aliada a preparo", afirma delegada do DRACCO

Mais Lidas

Homem não pagava pensão há dois anos
Polícia
Homem fica dois anos sem pagar pensão e acaba preso em Campo Grande
O crime teria ocorrido após uma confraternização
Polícia
Funcionário da prefeitura é demitido após acusar secretário de estupro em Campo Grande
Hospital Adventista do Pênfigo - Foto: Encyclopedia Adventist
Saúde
MPMS vê irregularidades sanitárias no Hospital do Pênfigo e cobra providências
VÍDEO: Grupo que furtou mais de 30 motos em Campo Grande é desarticulado pela Defurv
Polícia
VÍDEO: Grupo que furtou mais de 30 motos em Campo Grande é desarticulado pela Defurv