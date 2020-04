Guardas que prenderam mulher por descumprir decreto serão investigados

Priscilla Porangaba, com informações do Jaumais

O Ministério Público, através da promotora de Justiça Patrícia Sguerra Vita e Castro pediu à Delegacia de Polícia Seccional de Araraquara a instauração de inquérito para apurar eventuais crimes de abuso de autoridade e lesão corporal por parte de agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) que prenderam Silvana Tavares Zavatti, no último dia 13, por descumprir decreto que proíbe o acesso a praças e parques da cidade.

O caso aconteceu na Praça dos Advogados, na Vila Harmonia e o vídeo da prisão de Silvana percorreu todo o País, até mesmo nas redes sociais do clã Bolsonaro. O próprio presidente da República, Jair Bolsonaro (Sem Partido) chegou a comentar sobre a prisão ao se referir a casos de abusos do Poder Público em meio à pandemia do novo coronavírus.

Segundo a promotora, os decretos municipal e estadual que estabelecem quarentena "não dão supedâneo legal à prisão da munícipe". Ela acrescenta que o "eventual ato de resistência decorreu do natural inconformismo gerado pela ação ilegal e abusiva dos agentes municipais (...)".

Procurada, a Prefeitura esclarece que a Guarda Municipal de Araraquara (GCM) age com diálogo e informação no cumprimento da quarentena, necessária para a não proliferação da covid-19. "A referida senhora foi detida por desacato à autoridade e por agressão a uma guarda municipal", finaliza a nota.

Relembre o caso:

Deixe seu Comentário

Leia Também